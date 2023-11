Cade da una scala mentre raccoglie kiwi: operaio finisce in ospedale Nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 novembre, si è verificato un incidente sul lavoro in provincia di Mantova: un uomo è caduto da una scala mentre raccoglieva kiwi. È stato ricoverato.

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Immagine di repertorio)

Ancora un incidente sul lavoro in Lombardia. Nella giornata di oggi, lunedì 27 novembre, un uomo è rimasto ferito mentre stava lavorando. L'operaio è stato trasferito in ospedale dove ha ricevuto tutte le cure del caso: non è in pericolo di vita. I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati svolti dai tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio (Ats).

L'uomo si è ferito in un campo agricolo

Sono poche le informazioni relative a quanto accaduto oggi pomeriggio. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha ricevuto la segnalazione di un incidente intorno alle 15. Sono stati subito inviati i medici e i paramedici sul posto: l'uomo si è ferito in un campo che si trova in via Squadri a Guidizzolo, comune della provincia di Mantova.

È caduto da una scala mentre raccoglieva kiwi

L'operaio, che lavora per una impresa agricola, stava raccogliendo i kiwi quando ha perso l'equilibrio ed è caduto da una scala. Ha fatto un volo di qualche metro e si è procurato diversi traumi. Gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasferirlo all'ospedale Poma di Mantova: il 58enne è stato ricoverato al pronto soccorso. Fortunatamente, come scritto precedentemente, non è in pericolo di vita: le sue condizioni infatti non sono gravi.

Leggi anche Operaio rimasto folgorato mentre lavora in una ditta nel milanese: è gravissimo

Nel frattempo che i medici lo portavano in ospedale, sono arrivati i tecnici di medicina del lavoro dell'Ats Val Padana. Gli operatori hanno svolto tutti i rilievi necessari a ricostruire l’accaduto. In particolare modo, dovranno cercare di capire se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.