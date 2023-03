Cade dalla scala mentre fa giardinaggio: uomo uccide la moglie con la motosega Secondo le prime ricostruzioni, una donna di 73 anni è morta a seguito delle ferite riportate in un incidente domestico: a ucciderla, con una motosega, il marito precipitato dalla scala mentre potava la siepe di casa. È successo a Imbersago (Lecco)

Foto di repertorio

È stato un attimo. È successo a Imbersago (comune che si trova in provincia di Lecco), dove – nella giornata di oggi, sabato 18 marzo – secondo le prime ricostruzioni, che sono ancora tutte da chiarire, una donna è morta a seguito delle ferite riportate in quello che sembrerebbe essere incidente domestico. A ucciderla, con una motosega, sarebbe stato il marito.

L'incidente domestico in giardino

Sembra che, nel primo pomeriggio di oggi, Paola Martinelli, 73 anni, e il marito Fausto, 77 anni, stessero facendo alcuni lavori di giardinaggio nel cortile della propria abitazione che si trova in via Monsereno, a Imbersago.

In quel momento l'uomo si trovava in cima a una scala per eseguire alcuni lavori di potatura delle siepi e sarebbe stato sorretto dalla moglie. Quando, per ragioni ancora da accertare, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitato a terra: nella caduta avrebbe colpito così la moglie con la motosega, ferendola mortalmente. È stato il marito a dare l'allarme, sotto choc per quanto accaduto.

La donna è morta dissanguata

Sul posto sono immediatamente accorsi i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), inviati con una sala operativa, con un'ambulanza e l'elisoccorso. La donna, però, per i profondi tagli e le gravi lesioni che ha subito morta dissanguata dopo poco tempo. I soccorritori infatti non hanno potuto far altro che costarne il decesso.

Presenti anche i carabinieri della locale stazione che hanno svolto tutti i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.