Cade dalla bicicletta e viene travolto da un pulmino a Cassano d'Adda: morto Stefano Cantù Stefano Cantù era stato travolto da un pulmino a Cassano d'Adda (Milano) lo scorso 16 settembre. Il 75enne è deceduto dopo due giorni di ricovero per le ferite riportate.

A cura di Enrico Spaccini

Stefano Cantù (foto da Facebook)

È morto Stefano Cantù, il 75enne che lunedì scorso, 16 settembre, era stato travolto da un pulmino dopo essere caduto dalla bicicletta lungo corso Europa a Cassano d'Adda (nella Città Metropolitana di Milano). Pensionato ormai da diversi anni, Cantù era conosciuto in città soprattutto per il suo impegno nel mondo del volontariato.

Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, Cantù stava pedalando lungo corso Europa quando, per motivi ancora non chiari, è caduto dalla bicicletta. In quel momento, accanto a lui, stava transitando un pulmino della linea Z309 che lo ha travolto. Secondo i presenti, il giovane autista, che era in servizio da una settimana, non avrebbe potuto fare nulla per evitare l'impatto.

Il 75enne ha, poi, sbattuto la testa al suolo. Considerando la gravità del trauma cranico che aveva riportato, i sanitari di Areu (L'Agenzia regionale emergenza urgenza) arrivati con automedica e ambulanza lo avevano trasportato con la massima urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove, due giorni più tardi, è deceduto.

Le indagini del caso sono state affidate agli agenti della polizia locale, che hanno già eseguito i rilievi sul luogo dell'incidente. Cantù, che avrebbe compiuto 76 anni il prossimo ottobre, lascia moglie e quattro figli. Molti hanno voluto ricordarlo sui social per il suo impegno nella comunità dove svolgeva lavori di volontariato soprattutto nella bottega del commercio equo solidale, una volta andato in pensione dopo anni da dipendente alla Stigler-Otis.