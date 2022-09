Cade dal tetto di un capannone su cui lavora, operaio ricoverato in prognosi riservata Un operaio di 38 anni è precipitato nel vuoto, da un’altezza di quasi sette metri, rimanendo gravemente ferito.

Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, giovedì 29 settembre, a Zibido San Giacomo, paese della provincia di Milano. Un operaio di 38 anni è precipitato nel vuoto, da un'altezza di quasi sette metri, rimanendo gravemente ferito. Sul posto, gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Con loro anche i tecnici di Ats. L'operaio è stato ricoverato in prognosi riservata a causa dei gravi traumi riportati dopo la rovinosa caduta.

Operaio ricoverato in prognosi riservata dopo una caduta

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'allarme è scattato pochi minuti dopo le 8 all'interno di una ditta di via Palmiro Togliatti. Sul posto, il 118 regionale ha inviato un'ambulanza e l'elisoccorso. Preso in cura dai paramedici, l'operaio è stato medicato e stabilizzato sul luogo prima di essere trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Il 38enne è precipitato dal tetto del capannone su cui lavorava

Dal referto del 118, si evince che l'operaio ha rimediato diversi traumi. All'interno della ditta di Zibido San Giacomo, dove si è consumato l'incidente sul lavoro, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso che hanno avviato i rilievi per ricostruire l'esatto accaduto. Con loro anche i tecnici dell'Ats per verificare le condizioni di sicurezza adottate. Stando a quanto riportato da MilanoToday, il 38enne sarebbe caduto dal tetto del capannone su cui sarebbe stato impegnato in lavori di ristrutturazione.