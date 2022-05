Cade dal balcone e finisce sugli spuntoni del cancello: grave un uomo di 73 anni Un uomo di 73 anni è precipitato dal balcone di casa: è rimasto infilzato nella ringhiera. È stato trasferito in ospedale in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

È stato ricoverato in gravissime condizioni l'uomo di 73 anni che nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 maggio, è precipitato dal balcone di casa: stando alle prime informazioni, sembrerebbe trattarsi di un incidente domestico. L'episodio si è verificato a Cinisello Balsamo, comune in provincia di Milano. Il 73enne è stato trovato infilzato in una ringhiera. È stato anche trovato con una ferita alla testa.

L'uomo è stato intubato e trasferito in ospedale

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118: con loro anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberarlo. Dopo avergli fornito le prime cure nella stradina di casa, è stato intubato e trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono molto gravi. Non è chiaro se sarà sottoposto a un intervento chirurgico. I carabinieri di Sesto San Giovanni, considerata la situazione, sono intervenuti immediatamente e hanno invece svolto tutti i rilievi del caso: stanno quindi cercando di ricostruire la dinamica.

Sembrerebbe essere un incidente domestico

Per il momento, come scritto precedentemente, non sembrerebbero esserci responsabilità terze: l'uomo stava svolgendo alcuni lavori di manutenzione sul balcone di casa. Era in cima a una scala quando è precipitato da oltre quattro metri d'altezza. Qualora fosse accertato che non siano coinvolte altre persone, bisognerà capire se la caduta sia stata causata da una perdita di equilibrio o da un malore. Nei prossimi giorni si potrà avere un quadro più chiaro della vicenda. Adesso, la speranza è che l'uomo possa rimettersi presto.