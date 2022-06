Cade da una scala alla Fiera di Rho, dove si prepara il Salone del Mobile: muore operaio 64enne L’uomo stava lavorando al Padiglione 1 della Fiera di Rho, dove martedì aprirà il Salone del Mobile, quando è caduto da una scala. Trasportato d’urgenza all’ospedale Sacco, è deceduto poco dopo.

Un altro incidente sul lavoro in Lombardia. Accade dentro la Fiera di Rho, dove fervono i preparativi per il Salone del Mobile che aprirà le porte proprio martedì: un uomo di 64 anni, che stava lavorando al Padiglione 1, è precipitato da una scala intorno alle 14.30. Sul posto sono arrivati polizia e personale del 118, che hanno trovato il 64enne già in arresto cardiocircolatorio. Inutile la corsa all'ospedale Sacco e i tentativi di rianimazione: l'uomo è morto poco dopo la caduta, all'arrivo in ospedale. Rimane ancora da accertare se sia caduto a causa di un malore, o se la morte sia stata causata dalla caduta.

Incidenti sul lavoro in Lombardia

Sale la conta delle morti sul lavoro: una strage silenziosa che non cessa ancora di mietere vittime. Secondo i dati della Cgil infatti solo nei primi due mesi del 2022 in Lombardia sono state 24, 10 in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Una regione che da sola conta più del 20 per cento dei casi nazionali, 115 in totale (erano 104 tra gennaio e febbraio 2021). La città con più casi è Milano con sei morti, due in più rispetto allo scorso anno. Allarmante anche il rapporto Inail: se l'aumento delle denunce a livello nazionale è del 2,16 per cento, a livello regionale è del 29,63 per cento.