Cadavere ripescato nel Lambro a Milano: si lavora per identificare il corpo Il cadavere, di sesso maschile, è privo di vestiti e in avanzato stato di decomposizione. Secondo le prime analisi, dovrebbe trovarsi in acqua da più di trenta giorni. Al vaglio degli inquirenti tutte le denunce di scomparsa.

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato un passante ad allertare i Vigili del Fuoco, nella tarda mattinata di ieri domenica 26 novembre, dopo aver notato un corpo riaffiorare dal fiume Lambro a Milano.

Le operazioni di soccorso, avvenute da parte degli esperti del Nucleo Speleo-alpino-fluviale e quelli del servizio Auto-pompa-serbatoio all'altezza di via Rombon (quartiere Lambrate), hanno così permesso di recuperare in poco tempo il cadavere: toccherà adesso alla Polizia scientifica dargli un nome e una storia.

Impresa certamente non semplice, tenuto conto dei limitatissimi elementi di partenza. Il corpo, di sesso maschile, è privo di vestiti, senza segni evidenti che facciano pensare a una morte violenta, e in avanzato stato di decomposizione: secondo le prime analisi, dovrebbe trovarsi in acqua da più di trenta giorni. Difficile, per il resto, stabilire l'età o recuperare altre informazioni.

Dopo la prima ispezione effettuata dal medico legale, così come disposto dal pm di turno, verrà eseguita l’autopsia che dovrà chiarire le cause della morte e supportare le indagini nella ricostruzione della vicenda. Un primo aiuto, intanto, potrebbe arrivare dall’analisi delle impronte digitali, ammesso che i suoi dati siano stati mai censiti dalle forze dell’ordine per qualche precedente.

Nel frattempo, gli agenti stanno analizzando le denunce di scomparsa per confrontare eventuali segni particolari con quelli inseriti in archivio, e trovare possibili analogie tra il cadavere ritrovato nel Lambro e uno degli uomini di cui è stata segnalata la sparizione nel passato recente o remoto.