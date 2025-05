video suggerito

Buttano a terra una signora e le strappano di mano la borsa: due rapinatori 16enni arrestati a Gallarate Ieri mattina due 16enni sono stati arrestati dai Carabinieri di Gallarate dopo aver scaraventato a terra una signora e averle rubato la borsa. La 60enne è stata ricoverata in ospedale con una frattura alla spalla, mentre i due rapinatori sono stati arrestati e portati all'istituto per minori "Cesare Beccaria" di Milano.

Ieri mattina due 16enni sono stati arrestati dopo essere stati sorpresi a rapinare una signora a Gallarate, in provincia di Varese. Per strapparle di mano la borsa, i due, con il volto coperto da un passamontagna, hanno scaraventato la vittima 60enne a terra e sono poi scappati con la refurtiva. Dopo la richiesta di aiuto della donna, i militari sono riusciti a rintracciare i due minori che sono stati arrestati, mentre la signora è stata ricoverata all'ospedale con una frattura alla spalla.

La rapina è avvenuta nella prima mattinata di ieri, giovedì 2 maggio. La 60enne stava percorrendo a piedi via Cattaneo in direzione del sottopasso che porta alla stazione ferroviaria, quando, arrivata all'altezza della farmacia comunale, a quell'ora ancora chiusa, è stata raggiunta alle spalle dai due 16enni che l'hanno fatta cadere violentemente a terra e le hanno strappato dal braccio la borsetta. I due rapinatori sono scappati mentre la vittima, nonostante le lesioni, è riuscita a chiedere aiuto nella vicina stazione chiamando il 112, il numero unico per le emergenze. La donna ha raccontato dell'aggressione ai Carabinieri che sono intervenuti, riferendo che i fuggitivi si erano coperti in volto con un passamontagna.

Grazie alla descrizione della donna, i militari sono riusciti a rintracciare e bloccare i ladri, che sul momento hanno negato ogni responsabilità. I Carabinieri, però, hanno trovato loro addosso il telefono della vittima, due passamontagna, una mascherina e guanti di lattice, elementi che farebbero pensare anche a una premeditazione della rapina. Successivamente i militari sono riusciti a trovare e a restituire alla vittima la borsa, che i due minorenni avevano gettato in un cespuglio durante la fuga. I sedicenni sono stati portati nell'istituto per i minori "Cesare Beccaria" di Milano, con l'accusa di rapina aggravata in concorso, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

La 60enne, invece, è stata ricoverata all'Ospedale Sant’Antonio Abate con una frattura alla spalla ed è stata dimessa ieri pomeriggio. Le autorità stanno svolgendo approfondimenti per capire se i due sedicenni possano essere stati coinvolti anche in altre rapine avvenute di recente a Gallarate.