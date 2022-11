Bus si incastra tra le barriere: cinque persone ferite Un autobus è rimasto incastrato tra le barriere del Ponte della Becca (Pavia): cinque persone sono rimaste ferite.

A cura di Ilaria Quattrone

Un autobus è rimasto incastrato tra le barriere in entrate al Ponte della Becca (Pavia): in totale sono rimaste ferite cinque persone. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 e i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

In base alle prime informazioni circolate, l'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 18 novembre 2022. Poco dopo le 14, un bus di Autoguidovie si è incastrato nel varco in entrata al ponte sul Po che è riservato solamente alle automobili. Le dimensioni del passaggio infatti non permetterebbero ai mezzi pesanti e alle corriere di poter accedere.

Alcuni passeggeri sono caduti nel corridoio

Sembrerebbe quindi trattarsi di un errore commesso dal conducente. Sul bus – stando a quanto appreso fino a questo momento – c'erano in totale venticinque persone, tra studenti e lavoratori. Tutti erano diretti in Oltrepò Pavese. A causa dell'incidente e del violento impatto, alcuni passeggeri sono caduti nel corridoio. I medici e i paramedici del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza di Regione Lombardia (Areu), hanno prestato le prime cure sul posto.

Hanno poi ritenuto necessario il trasferimento in ambulanza all'ospedale San Matteo di Pavia di almeno cinque persone, delle quali però non sono state rese note le generalità. Sembrerebbe che al momento le loro condizioni non siano gravi. Intanto i carabinieri del Nucleo Radiomobile, come di consueto, hanno svolto tutti i rilievi del caso. Bisognerà aspettare alcuni giorni per capire come si evolverà questa vicenda.