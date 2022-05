Briosco, rischia di affogare per nascondersi dai carabinieri: denunciato un 54enne con foglio di via Un 54enne è nascosto dai carabinieri in uno scantinato allagato mettendosi sotto il livello dell’acqua per cercare di sfuggire. I militari l’hanno trovato e denunciato.

Si è nascosto dai carabinieri in uno scantinato allagato mettendosi sotto il livello dell'acqua per cercare di sfuggire. I militari, però, l'hanno trovato e denunciato. Il motivo della fuga del 54enne? Era stato colpito da foglio di via dal Comune di Briosco, paese della provincia di Monza e Brianza, per precedenti di polizia e stupefacenti ma aveva fatto ritorno, venendo scoperto.

Con foglio di via si nasconde in acqua per sfuggire al controllo

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, l'uomo, che si nascondeva nell'abitazione di un'amica, durante un servizio di controllo all'interno dell'edificio nei confronti di una donna pregiudicata con precedenti per droga e ora agli arresti domiciliari, i carabinieri hanno udito dei rumori e una voce maschile arrivare da dentro la casa. Dopo un rapido consulto hanno deciso di approfondire ed estendere i controlli entrando nell'appartamento. Qui, al piano terra, hanno trovato una botola di legno posta sul pavimento.

Uomo di 54 anni denunciato dai carabinieri

Una volta aperta, hanno sentito un uomo respirare affannosamente perché da qualche minuto si trovava sott'acqua per scampare al controllo dei militari, rischiando di affogare. Riemerso, il 54enne, un cittadino di Cassago Brianza, paese del Lecchese, è stato denunciato dai carabinieri per aver violato il foglio di via obbligatorio. La proprietaria di casa, invece, è stata segnalata all'autorità giudiziaria per aver violato il divieto di incontrare, contattare e comunicare con persone diverse dai propri familiari essendo posta sotto regime di arresti domiciliari.