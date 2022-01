Brescia: trovato cadavere in un fiume a Palazzolo sull’Oglio Questa mattina a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, è stato trovato in un fiume il cadavere di un uomo. Ancora sconosciuta età e nazionalità.

A cura di Simona Buscaglia

Questa mattina, poco dopo le otto e mezza, a Palazzolo sull'Oglio, nel Bresciano è stato rivenuto un cadavere nel fiume. Il ritrovamento è stato fatto in via Molinara, vicino al sentiero vicino all'ex Cotonificio Ferrari. Al momento le uniche informazioni che si hanno è che si tratti di un uomo, ma rimane ancora sconosciuta l'età. La dinamica dell'evento è adesso al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto, come riferito da Areu (agenzia regionale emergenza urgenza) sono intervenuti automedica e ambulanza, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, bisognerà infatti capire se verranno o meno trovati dei segni di violenza sul corpo.

Primario trovato morto in un fiume nel Lodigiano

Quello di oggi a Brescia è il secondo rinvenimento di un corpo senza vita in un fiume in Lombardia. Il 6 gennaio, un ex primario dell'ospedale di Sant'Angelo Lodigiano è stato trovato morto nel fiume Lambro, non lontano dalla sua abitazione. L'uomo, Francesco Rovere, era scomparso, e a ritrovare il corpo, poche ore dopo, sono stati i vigili del fuoco di Lodi. Secondo quanto riportato da Ansa, i carabinieri ritengono che il decesso sia stato un brutto incidente. Probabilmente l'anziano è scivolato nelle acque del fiume e non è più riuscito a uscire. Sempre in fiume lombardo, il 27 dicembre dell'anno scorso, era stato trovato senza vita un uomo che si era gettato nel fiume Tresa in zona Luino, in provincia di Varese. A lanciare l'allarme era stato un passante che aveva assistito alla scena. L'uomo era caduto in acqua ed era stato trasportato via dalla corrente.