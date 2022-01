Davide Paitoni ha lasciato un biglietto su cadavere del figlio ucciso: “Mi dispiace, perdonami” Davide Paitoni, 40 anni, ha ucciso con una coltellata alla gola il figlio Daniele, 7 anni, e ha rinchiuso il cadavere all’interno di un armadio. Sul corpo ha lasciato un bigliettino.

A cura di Enrico Tata

"Mi dispiace, perdonami papà". Queste alcune delle parole scritte da Davide Paitoni, 40 anni, su un bigliettino lasciato sul cadavere di suo figlio, ucciso con una coltellata alla gola e chiuso in un armadio. La scorsa notte l'uomo ha ucciso il piccolo Daniele, 7 anni, dopo aver tentato di ammazzare la ex moglie. "Il bimbo che abbiamo trovato all'interno di un armadio della casa dov'era domiciliato Paitoni è stato probabilmente ucciso con un coltello. Insieme al corpo è stato ritrovato anche un bigliettino con le intenzioni e le spiegazioni del gesto, un biglietto che l'uomo ha lasciato proprio sul corpo del piccolo", ha raccontato ai microfoni di Fanpage.it Pierluigi Moriconi, comandante del nucleo radiomobile di Varese.

La ricostruzione dei fatti

Ieri pomeriggio, ha spiegato ancora il carabiniere, "la moglie dell'uomo ha chiesto il nostro intervento presso la sua abitazione a Gazzada, provincia di Varese, perché era stata appena aggredita dall'ex marito. Quest'ultimo si era presentato a casa di lei con la scusa di riportare il figlio dopo una giornata trascorsa insieme. Paitoni si trovava ai domiciliari e quindi è evaso per aggredire la moglie". La donna è stata aggredita con alcune coltellate all'uscita di casa, ma è riuscita a difendersi. È stata soccorsa, trasportata in ospedale e medicata. Non è in pericolo di vita. Grazie alla chiamata della donna sono partite le ricerche del 40enne, scomparso insieme al figlio Daniele. Quando i militari sono arrivati a casa di Paitoni a Morazzone, sono entrati in casa e hanno trovato il corpo del piccolo Daniele senza vita all'interno di un armadio. Dopo diverse ore di ricerche senza sosta, Paitoni è stato rintracciato e bloccato a Viggù, al confine con la Svizzera. È stato arrestato con l'accusa di omicidio nei confronti del figlio.

Paitoni era ai domiciliari per aver accoltellato alla schiena un collega

Stando a quanto ricostruito, Paitoni si trovava agli arresti domiciliari per aver accoltellato alla schiena, a fine novembre, un collega di lavoro. Inoltre, sempre secondo le indagini, sul conto del 40enne era stato aperto un codice rosso per maltrattamenti in famiglia che sarebbero stati segnalati da diverse persone e che sarebbero cominciati nel 2019. Nonostante questo, gli era stato concesso di stare da solo insieme al figlio durante la notte di Capodanno "come previsto dal provvedimento di separazione", spiegano i carabinieri.