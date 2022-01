Morazzone, Davide Paitoni ha ucciso il figlio di 7 anni Daniele con una coltellata alla gola Daniele Paitoni, il bambino di sette anni ucciso dal padre Davide, è morto a seguito di un profondo taglio alla gola. Lo ha stabilito il medico legale. La madre del piccolo verrà dimessa in giornata dopo l’aggressione del marito, ora in carcere.

Davide Paitoni ha ucciso il figlio di appena sette anni Daniele con una coltellata alla gola. Poi, ha ripulito il sangue e ha nascosto il suo cadavere nell'armadio. Oggi doveva riportarlo dalla madre, dalla quale l'uomo si stava separando, dopo aver avuto l'opportunità, nonostante i domiciliari a cui era costretto per un tentato omicidio, di trascorrere con lui il Capodanno.

Paitoni ha ucciso il figlio Daniele con una coltellata alla gola

Proprio con questa scusa, Paitoni si è recato a Gazzada dove la donna vive con i genitori chiedendole di scendere per riprendere il piccolo. La moglie, ignara di tutto, si è quindi presentata alla sua macchina dove il 40enne l'ha colpita più volte alla schiena, all'addome e al volto, ferendola. Poi, Paitoni si è dato alla fuga. La famiglia della donna ha quindi allertato i carabinieri mentre il 118 si prendeva cura di lei trasportandola al pronto soccorso dell'ospedale Di Circolo di Varese. Ancora non sapeva nulla, così come gli inquirenti che hanno scoperto il corpo senza vita di Daniele a seguito di una perquisizione all'interno dell'appartamento dell'uomo, a Morazzone, in provincia di Varese.

L’appartamento di Davide Paitoni posto sotto sequestro

Dalla scoperta del cadavere del bambino, sono scattate le ricerche per trovare il quarantenne che nel frattempo aveva fatto perdere le proprie tracce. I militari l'hanno trovato stamattina presto a Viggiù dove, dopo essersi barricato in un caseggiato e aver minacciato di togliersi la vita, è stato arrestato con l'accusa di omicidio del figlio e tentato omicidio della moglie. Al momento, come raccolto da Fanpage.it, l'avvocato dell'uomo, il dottor Stefano Bruno, si trova a colloquio con il suo assistito in caserma prima che questi venga trasferito in carcere.

Offerto supporto psicologico alla mamma di Daniele

La donna, una quarantenne italiana, è stata invece medicata dai dottori dell'ospedale di Varese. Fortunatamente le sue ferite si sono rivelate superficiali, tanto da essere dimessa già in giornata. Gli inquirenti le hanno però dovuto comunicare della morte del figlio, motivo per cui le è stato offerto supporto psicologico. Nell'auto dell'arrestato, i carabinieri hanno rinvenuto una dose di cocaina.