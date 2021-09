Brescia, scappa dalla polizia ma viene investito da un furgone: gravissimo un ventenne È scappato dalla polizia dopo un presunto tentativo di furto, a cui avrebbe fatto seguito un’aggressione nei confronti di un anziano, ma è stato investito da un furgone. Un ragazzo di 20 anni, le cui generalità non sono note, è stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia in gravissime condizioni.

Tutto è successo mezzora dopo le 7 di stamattina, martedì 14 settembre, a Brescia, in viale Venezia all'altezza del civico 72. Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'allarme al 118 è stato fatto partire alle 7.32. Sul posto, l'Areu ha inviato due ambulanze e un'automedica. Il personale medico sopraggiunto ha trovato il giovane in condizioni gravissime così, dopo una prima rapida stabilizzazione in loco, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia dove è stato preso in cura dai dottori. Sul posto anche la polizia, che fino al drammatico incidente lo stava inseguendo per un presunto tentativo di furto. Gli agenti, intervenuti perché alcuni residenti della zona hanno notato il comportamento sospetto del giovane, hanno preso in carico anche le indagini dell'incidente. Non è chiaro al momento se il giovane sia stato investito dal furgone mentre era sulle strisce o se, come filtra, il ventenne si sia distratto mentre cercava di seminare i poliziotti non notando l'arrivo del mezzo pesante. Una volta arrivato al nosocomio, è stato ricoverato.