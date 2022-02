Brescia, morta donna investita da un treno a Rovato: corse saltate e ritardi per Milano Treni sospesi e ritardi fino a 80 minuti sulla Milano-Brescia. Dalle 20,40 la circolazione è tornata regolare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Morta una donna investita da un treno nella stazione ferroviaria di Rovato, in provincia di Brescia, oggi pomeriggio. L'incidente sui binari è avvenuto poco prima delle ore 18. La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe una 44enne di origini straniere, che risiederebbe in provincia di Bergamo. Sarebbe stata urtata da un treno in transito e sarebbe deceduta a seguito dell'impatto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, ma, dai primi rilievi, sembrerebbe essersi trattato di un incidente e non di un suicidio. Soltanto ulteriori accertamenti da parte della magistratura e delle forze dell'ordine potranno chiarire quanto accaduto.

Treni sospesi e ritardi fino a 80 minuti sulla Milano-Brescia

A seguito dell'incidente, il traffico ferroviario sulla linea Milano – Brescia dalle ore 18,00 è stato sospeso in prossimità di Rovato. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della Polizia Ferroviaria e le autorità competenti per svolgere i necessari accertamenti. A partire dalle ore 19, le ferrovie hanno attivato un servizio di navette bus sostitutive. Mentre nella stazione di Rovato venivano effettuati i rilievi e si procedeva a liberare i binari dal treno coinvolto nell'incidente.

Il traffico ferroviario è ripreso poco dopo, sua sulle sulla linea Milano – Brescia, che su quella Rovato -Treviglio. Tuttavia si sono registrati forti rallentamenti in prossimità di Rovato, con ritardi nelle corse fino a 80 minuti. Traffico regolare, invece, sulla linea Alta Velocità Milano-Brescia. Soltanto attorno alle 20,40, il traffico sulla linea Milano – Brescia è tornato regolare dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle Autorità competenti intervenute sul posto.