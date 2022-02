Bollate, donna travolta e uccisa da un treno: inutili i soccorsi Una donna di 48 anni è morta dopo essere stata investita da un treno questa mattina quando di trovava vicino ai binari in largo Federico Fellini a Bollate, alle porte di Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia questa mattina a Bollate, alle porte di Milano. Qui una donna è stata travolta da un treno mentre era sui binari: inutili i tempestivi soccorsi da parte dei sanitari del 118, la donna purtroppo è morta sul colpo. Ora la polizia ferroviaria è al lavoro per cercare di capire quanto accaduto.

Ancora sconosciuta la dinamica dell'incidente

Stando alle prime informazioni rilasciate dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, la chiamata di soccorso è arriva alla 10.12. Il gravissimo incidente si era verificato pochi secondi prima in Largo Federico Fellini a Bollate: sembrerebbe che la donna si trovasse molto vicina ai binari quando è stata travolta dal treno. I medici e paramedici una volta sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Troppo gravi le ferite riportate sul corpo. Al lavoro ora per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto è la polizia ferroviaria. Sono in corso le indagini, le prime informazioni potranno arrivare dopo che gli agenti avranno visionato le telecamere di video-sorveglianza della zona. Intanto si è provveduto con l'identificazione del corpo: la vittima è una donna di 48 anni.

Altro incidente a Rovato

Un incidente simile era successo lo scorso 6 febbraio nella stazione ferroviaria di Rovato, in provincia di Brescia. L'incidente sui binari è avvenuto poco prima delle ore 18. La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe una 44enne di origini straniere, che risiederebbe in provincia di Bergamo. Sarebbe stata urtata da un treno in transito e sarebbe deceduta a seguito dell'impatto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, ma, dai primi rilievi, sembrerebbe essersi trattato di un incidente e non di un suicidio. Soltanto ulteriori accertamenti da parte della magistratura e delle forze dell'ordine potranno chiarire quanto accaduto.