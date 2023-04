Botte e sprangate a Milano: denunciati cinque ragazzi, uno finisce in ospedale Cinque ragazzi sono stati denunciati perché accusati di aver scatenato una rissa in zona Nolo a Milano: uno di loro è finito in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Cinque ragazzi sono stati denunciati perché accusati di aver dato vita a una rissa in zona Nolo a Milano: l'episodio si è verificato nella serata di ieri, sabato 29 aprile. I cinque giovani, che hanno tutti tra i 21 e i 25 anni, hanno iniziato a picchiarsi con altri coetanei per motivi sconosciuti. Uno di loro è finito in ospedale: sul caso indagano le forze dell'ordine.

La rissa esplosa in piazza Morbegno: pugni e spranghe

Sono ancora poche le informazioni che gravitano attorno a questa vicenda: al momento si sa solo che la rissa è esplosa in piazza Morbegno poco dopo le 22.30. Alcuni residenti hanno infatti chiamato il numero unico di emergenza 112 per segnalare che diverse persone si stavano picchiando in strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Milano e i medici e i paramedici inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia.

Si cerca il gruppo avversario: un ragazzo trasferito in ospedale

Gli investigatori hanno trovato in piazza cinque ragazzi che hanno raccontato di essere stati da altri giovani che, subito dopo, sono scappati. Un passante, interrogato dagli agenti, ha raccontato di aver visto i cinque girare in strada e poi azzuffarsi con un altro gruppo. Banda che, poco prima l'arrivo della polizia, si è dileguata. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Si cercano tutte le altre persone coinvolte.

Nel frattempo i cinque sono stati denunciati. Uno di loro è stato portato in ospedale: è stato trasferito al pronto soccorso del Fatebenefratelli in codice verde per alcune ferite lacero-contuse.