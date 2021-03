Non tutti i cittadini sono disposti a rinunciare alle feste private, a rischio di versi ricevere multe dalle forze dell'ordine. Così è stato anche per ieri domenica 7 marzo quando nel pomeriggio invece a Paderno Dugnano, in provincia di Monza e Brianza, i carabinieri sono intervenuti in via Como dopo che erano stati chiamati per i continui schiamazzi con musica ad alto volume: qui sono stati identificati e multati 10 giovani, tra i 18 e i 19 anni, all'interno di un'abitazione di un 53enne. L'occasione era quello di un compleanno: per tutti, compreso il proprietario, sono scattate le sanzioni. Stesso copione in corso Roma a Cologno Monzese dove i carabinieri sono intervenuti per mettere fine a una festa privata all'interno di un appartamento di un 32enne: gli 8 partecipanti alla festa, tutti cittadini di origine ecuadoregna, sono stati sanzionati per aver violato le norme anti Covid.

Altre sanzioni per assembramento negli spazi pubblici

E ancora: i carabinieri sono intervenuti anche a Cormano, alle porte di Milano, dove sono stati sanzionati 9 ragazzi tra i 18 e i 24 anni per assembramento, e a Corsico, Sud di Milano, dove due ragazzi sono stati sorpresi a consumare alcolici seduti su una panchina e senza indossare mascherine. A Cesano Boscone invece i carabinieri sono intervenuti in un parco pubblico dove erano state segnalate pochi minuti prima 15 persone, in gruppo e senza mascherina.

Festa clandestina in un palazzo storico del centro di Milano

Solo due sere prima 50 ragazzi sono stati i protagonisti di una festa "clandestina" in un palazzo signorile in zona San Babila a Milano. A fermare il party sono stati i vicini di casa, stanchi degli schiamazzi, che hanno allertato la polizia. Una volta entrati nell'appartamento gli agenti hanno identificato tutti i partecipanti e sanzionato i giovani per il mancato rispetto delle norme anti contagio.