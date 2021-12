Boom di contagi a Milano, incidenza raddoppiata in una settimana A Milano l’incidenza dei casi ogni centomila abitanti è raddoppiata in una settimana: stando ai calcoli di Fanpage.it effettuati sulla base dell’ultimo report di Ats, questa è a 887,36 casi ogni centomila abitanti.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Esplodono i contagi a Milano, ma non solo. Secondo le ultime stime, sarebbero oltre 70mila persone le persone in quarantena perché positive o perché contatti stretti. A questo si aggiunge il caos tamponi che non sembra arrestarsi: proseguono infatti le lunghe code fuori dalle farmacie, dalla cliniche e dai drive through. Tutto questo si riflette sui dati relativi all'incidenza. Nella città di Milano, in appena una settimana, è raddoppiata l'incidenza dei casi ogni centomila abitanti: secondo i calcoli di Fanpage.it elaborati sulla base dei dati forniti dall'Agenzia di tutela della salute della città di Metropolitana di Milano nel report di monitoraggio del 28 dicembre 2021, l'incidenza – nella settimana dal 20 al 26 dicembre – è a 887,36 su centomila casi. Per passare in zona gialla è necessario che l'incidenza sia sopra i cinquanta cosi, la percentuale dei posti letto in terapia intensiva sia superiore al 10 per cento e quella nei reparti di aria non critica sia superiore al 15 per cento. Attualmente l'incidenza dei casi a Milano, qualora il passaggio in una fascia più a rischio fosse determinato solo dall'incidenza, è ben oltre la zona rossa.

A Milano l'incidenza è raddoppiata nell'ultima settimana

L'incidenza è più che raddoppiata rispetto alla settimana precedente (quella dal 13 al 19 dicembre) quando per la sola città di Milano era a 326,55 su centomila casi. L'incremento è legato all'aumento dei contagi da Covid-19 e alla velocità con cui circola la variante Omicron. Il parametro relativo alla città di Milano è in linea con quello regionale. Gli ultimi dati mostrano come l'incidenza in Lombardia sia oltre i 700 casi ogni centomila abitanti. Stando al bollettino diramato da Regione Lombardia lunedì 27 dicembre, i contagi sono 5.065 ma su 44.221 tamponi. Il 24 dicembre, giorno in cui sono stati processati il numero più alto di tamponi (220.284), si sono registrati 17.332 contagi.

I dati da zona gialla

La zona gialla sembrerebbe essere ormai quasi certezza: a è essere oltre la soglia non è solo l'incidenza, ma anche la percentuale di occupazione dei letti nei reparti ordinari e in terapia intensiva. Nel primo caso, stando ai dati diffusi da Agenas (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali) la percentuale è al 15 per cento, nel secondo è al 12 per cento. Per rimanere in zona bianca è necessario che la percentuale dei posti letto nei reparti di area no critica sia sotto il 15 per cento mentre quelli in terapia intensiva devono mantenersi sotto il 10 per cento. Con ogni probabilità quindi in Lombardia sarà un Capodanno in zona gialla.