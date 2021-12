Covid Lombardia, ecco quando può scattare la zona gialla: i dati aggiornati In Lombardia continuano a peggiorare i dati sulla pandemia di Covid-19. La regione rischia il passaggio in zona gialla: ecco da quando potrebbe avvenire e cosa cambierebbe.

A cura di Francesco Loiacono

Inizia quella che molto probabilmente potrebbe essere l'ultima settimana in zona bianca per la Lombardia. I dati relativi all'andamento della pandemia di Coronavirus nella regione italiana colpita per prima dal Covid-19 continuano infatti a peggiorare. I tre parametri che determinano il cambiamento di fascia sono ormai stati quasi tutti superati e quindi, se la situazione dovesse continuare a peggiorare, è molto probabile che a partire da lunedì 3 gennaio 2022 la Lombardia finirà in zona gialla, come peraltro dovrebbe accadere anche a diverse regioni d'Italia. A livello di regole non cambierà praticamente nulla specialmente per i vaccinati: l'ultimo decreto Covid varato dal governo ha infatti imposto anche alle regioni in zona bianca l'obbligo di indossare mascherine anche all'aperto, che era la principale differenza tra zone bianche e gialle. Vediamo comunque nel dettaglio i dati che fotografano l'andamento della pandemia di Covid-19 in Lombardia.

Incidenza e occupazione dei posti letto negli ospedali: la situazione

Sono tre i parametri che determinano il "colore" di una regione in base al grado di rischio dell'emergenza Covid-19: l'incidenza settimanale di nuovi positivi ogni 100mila abitanti, la percentuale di occupazione di posti letto nei reparti di terapia intensiva da parte di pazienti Covid-19 e la stessa percentuale ma riferita ai reparti di area medica degli ospedali. Per passare in zona gialla tutte e tre le soglie di allerta devono essere superate contemporaneamente. Per quanto riguarda l'incidenza, è ormai da tempo ben oltre la soglia dei 50 casi che determina il passaggio tra zona bianca e gialla: nelle ultime rilevazioni è salita oltre 700. Oltre la soglia anche la percentuale di pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva, arrivata secondo gli ultimi dati di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) al 12 per cento contro una soglia del 10 per cento. Per il momento "resistono" i reparti di area medica, che sono occupati per il 14 per cento da pazienti Covid: la soglia di allerta scatta al 15 per cento ed è dunque molto vicina.

Anche ieri ricoveri in aumento

Anche ieri, nonostante il minor numero di contagi registrati legati al minor numero di tamponi effettuati, il numero dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali è aumentato di 38 pazienti, arrivando a quota 1.439. Se questo aumento dovesse continuare, il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità del prossimo venerdì 31 dicembre potrà certificare l'avvenuto superamento dell'ultimo parametro ancora da zona bianca: il passaggio, che dovrà essere decretato da un'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, avverrà in quel caso da lunedì 3 gennaio 2022.