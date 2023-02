Bloccano le strade con furgoni rubati e chiodi sparsi a terra, blitz in un’azienda di spedizioni Una banda di ladri ha assaltato un’azienda di spedizioni nel Comasco. Con furgoni rubati e chiodi hanno bloccato ogni via d’accesso.

A cura di Enrico Spaccini

Il piano era studiato nei minimi dettagli: ogni via d'accesso era stata chiusa, i chiodi sparsi sull'asfalto per ostacolare le forze dell'ordine e il blitz di pochi minuti prima dell'arrivo della vigilanza. Nella serata di ieri, domenica 12 febbraio, una banda di ladri ha assaltato un'azienda di logistica di Casnate con Bernate (in provincia di Como) rubando tablet e apparecchiature elettroniche varie usando almeno sette veicoli rubati.

Con i furgoni che si erano portati dietro, infatti, hanno bloccato l'ingresso della strada statale di via Adda, di fronte all'hotel Ibis. Poi ne hanno piazzato uno di traverso in via Roma e impedito l'accesso da Portichetto. Così facendo, la zona industriale di Casnate, ai lati della Statale dei Giovi, era diventata inespugnabile.

I furgoni rubati usati per bloccare le strade e sfondare la saracinesca

Le prime segnalazioni al 112 sono arrivate alle 21 di sera. A quell'ora la vigilanza non era ancora entrata in servizio e i furgoni piazzati in orizzontale per le strade impediva anche ai residenti della zona di poter tornare a casa creando così confusione. Mentre quei mezzi pesanti tenevano impegnate le forze dell'ordine, con un altro usato come ariete i ladri entravano nel capannone della El Logistica. Sfondata la saracinesca dell'azienda di depositi, spedizioni e servizi di logistica, hanno portato via quanto potevano dai magazzini pieni di merce.

Leggi anche Minaccia e picchia un cameriere perché gay, 23enne indagato per stalking

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato e i carabinieri della Compagnia di Cantù. Tutto fa pensare a una banda specializzata in assalti, come quello avvenuto a inizio mese a Lurago Marinone. Gli investigatori hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.