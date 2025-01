Bloccano il check-in di Turkish Airlines all’aeroporto di Malpensa: fogli di via per 25 anarchici

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 30 gennaio, il questore di Varese ha emesso 25 provvedimenti di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per due anni nei comuni di Ferno e Somma Lombarda per altrettanti attivisti anarchici della provincia di Torino. La decisione è stata presa perché avrebbero avviato una manifestazione, senza darne preavviso, all'aeroporto di Milano Malpensa.

La protesta, organizzata dalla rete "Defend Kurdistan Torino", dai gruppi studenteschi del C.U.A. e del movimento studentesco Cambiare Rotta di Torino, è avvenuta il 9 gennaio scorso. Gli attivisti hanno manifestato in difesa della popolazione curda e per chiedere l'autonomia del Kurdistan. La protesta è avvenuta all'aerea partenza del Terminal 1 dello scalo e davanti ai banchi del check-in della compagnia Turkish Airlines. Hanno quindi impedito le operazioni di accettazione dei passeggeri che erano diretti a Istanbul.

Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della polizia che hanno provveduto a identificarli. Tutti sono stati denunciati dalla polizia di frontiera di Malpensa e dalla Digos della Questura: sono accusati di reati di interruzione di pubblico servizio, violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale. È stato inoltre contestata la violazione amministrativa per i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi previsti dalla normativa che tutela le aree interne degli aeroporti, con intimazione dell'ordine di allontanamento per 48 ore. Gli è stato quindi notificato il daspo urbano.