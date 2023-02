Blackout in Città Studi a Milano: la corrente è saltata intorno alle 21.30 Blackout nel quartiere di Città Studi a Milano. L’elettricità di case e strade cittadine si è spenta intorno alle 21.30 di questa sera lunedì 13 febbraio. È stata ripristinata in tutti i condomini dell’area solo intorno alle 22.10.

Un’immagine scattata da un palazzo

Blackout nel quartiere di Città Studi a Milano. L'elettricità di case e strade cittadine si è spenta intorno alle 21.30 di questa sera lunedì 13 febbraio. Alle ore 21.40, dopo 10 minuti, la zona si trova ancora al buio. Alle 22 è tornata parzialmente la corrente dei lampioni e di alcuni palazzi.

Dopo un'estate torrida segnata dai blackout, dovuta all'aumento dei consumi dei condizionatori di oltre il 35 per cento rispetto al 2021, si spegne in pieno inverno una parte della zona a Est di Milano: solo intorno alle 22.10 è tornata la corrente in tutti i condomini dell'area.

