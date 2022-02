Bimbo di quattro anni muore di peritonite: era stato dimesso il giorno prima dall’ospedale Il bimbo di quattro anni era stato portato in ospedale, ma dimesso per una gastroenterite. Il giorno dopo è morto per una peritonite acuta. L’episodio risale a novembre scorso, ma la notizia è stata resa pubblica in queste ore. La Procura indaga per omicidio colposo due medici.

A cura di Ilaria Quattrone

Era stato dimesso con una diagnosi di gastroenterite, ma il giorno dopo è morto per peritonite: è successo a Milano e la vittima è un bambino di appena quattro anni. Sul caso, la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e ha iscritto sul registro degli indagati due medici: una specializzanda che ha visitato il piccolo e il medico specialista che era di turno la sera in cui i genitori lo portarono in ospedale.

Il bimbo dimesso con una diagnosi di gastroenterite

L'episodio risale al novembre scorso: il bambino presentava dei forti dolori all'addome e vomitava: i genitori, preoccupati, lo hanno quindi portato immediatamente al pronto soccorso del Policlinico di Milano. Dopo averlo visitato, i medici lo avrebbero dimesso con una diagnosi di gastroenterite. Purtroppo però, stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, il giorno dopo il piccolo è peggiorato. I genitori hanno quindi richiamato il 118: gli operatori sanitari lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Lì, in quella struttura, è poi morto: a causarne il decesso è stata una peritonite acuta.

A Jesolo, un bimbo di due anni muore dopo essere stato dimesso

In quello stesso periodo, un episodio molto simile si è verificato a Jesolo: un bambino di appena due anni era stato portato in ospedale dopo aver presentato alcuni problemi intestinali. Era stato subito dimesso, ma dopo alcune ore, le sue condizioni sarebbero peggiorate. Stando a quanto raccontato dal padre, l'ambulanza sarebbe arrivata in casa senza il medico a bordo: quest'ultimo sarebbe arrivato dopo venticinque minuti. Il piccolo sarebbe stato portato d'urgenza in ospedale dove poi è morto.