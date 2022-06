Bimbo di otto mesi muore annegato, la mamma gli stava facendo il bagnetto: si indaga Un neonato di otto mesi è morto annegato: stando a quanto apprende Fanpage.it, il piccolo stava facendo il bagnetto. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica.

A cura di Ilaria Quattrone

Un bimbo di appena otto mesi è morto annegato: è quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 7 giugno, a Milano. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenute anche le forze dell'ordine che stanno ancora svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Per il momento, in base a quanto apprende Fanpage.it, sembrerebbe trattarsi di un incidente domestico.

L'incidente è avvenuto mentre faceva il bagnetto

Poco prima delle 16 di oggi pomeriggio, una mamma stava facendo il bagnetto al suo bimbo. È stata la donna ad allertare gli agenti e gli operatori del 118 che sono quindi intervenuti immediatamente in via Costantino Baroni al civico 43, nel quartiere del Gratosoglio. Il piccolo è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma è morto un'oretta dopo il suo arrivo. Nell'appartamento in cui è avvenuto tutto, sono intervenuti gli agenti della Polizia Scientifica e quelli della Squadra mobile. Adesso bisognerà stabilire quali siano le responsabilità della donna.

A Brescia bimba precipita dal balcone

Solo due giorni fa, domenica 5 giugno, una bimba di un anno è precipitata dal balcone di casa a Brescia: la piccola si trovava in casa con i genitori e – secondo le indagini delle forze dell'ordine – sarebbe caduta in modo accidentale. Sono stati proprio loro a chiamare gli operatori del 118 che, una volta arrivati, hanno portato la bimba all'ospedale Civili di Brescia dove è poi stata ricoverata nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni erano gravissime: fortunatamente ieri è stata dichiarata fuori pericolo.