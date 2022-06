Bimbo di 8 mesi annegato nella vasca: il fratellino potrebbe aver otturato involontariamente lo scarico Il bimbo di otto mesi era nella vasca da bagno con suo fratello di 3 anni quando è annegato. Sull’accaduto sta indagando la Squadra Mobile: non ci sono indagati, si è trattato purtroppo di un tragico incidente domestico.

A cura di Giorgia Venturini

Si indaga ancora su quanto accaduto al bimbo di otto mesi morto annegato mentre stava facendo il bagno nella sua casa di via Costantino Baroni a Milano. Era nella vasca con il fratellino di 3 anni quando è accaduta la tragedia: secondo una primissima ricostruzione sembrerebbe che il fratello maggiore fosse sopra lo scarico formando un tappo che ha sfortunatamente alzato il livello dell'acqua nella vasca. Il piccolo di otto mesi è rimasto nell'acqua per poco tempo ma all'arrivo dei soccorsi aveva già un principio di annegamento. A dare l'allarme è stata la madre che si era assentata giusto il tempo per prendere nell'altra stanza di giochi per i figli. In un'altra parte della casa invece dormiva il fratello della donna. Una volta arrivati i soccorsi hanno trovato il piccolo già in gravissima difficoltà respiratoria: purtroppo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.

La dinamica dell'incidente

Ora sull'accaduto indaga la Squadra Mobile di Milano: si è trattato di un incidente domestico, un evento accidentale che è finito purtroppo in tragedia. Non resta che attendere l'autopsia sul corpo del piccolo per capire maggiori informazioni. Al momento non ci sono indagati. La madre di 36 anni aveva portato a scuola i figli più grandi di 5 e 7 anni mentre i più piccoli erano rimasti con lei in casa e aveva fatto loro il bagno. Aveva aperto il rubinetto dell'acqua per trovare la giusta temperatura senza però chiudere il tappo dello scarico. Aveva messo i figli all'interno della vasca e si era assentata per andare a prendere i giochi. Tra le ipotesi quella che sia stato il fratellino più grande e fare da tappo sullo scarico. Accidentalmente così l'acqua ha iniziato ad alzarsi nella vasca da bagno. La donna si era assentata per pochissimi secondi. Quando è tornata ha urlato e chiamato i soccorsi immediatamente.