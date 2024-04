Come sta il bimbo di 17 mesi precipitato per 10 metri dal terzo piano di un condominio nel Lecchese

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Migliorano le condizioni del bambino di 17 mesi che nella giornata di mercoledì 3 aprile è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un condominio di Airuno, in provincia di Lecco. Il piccolo è precipitato per quasi 10 metri, finendo contro un'aiuola e atterrando sulla terra bagnata di un giardino. Questo avrebbe evitato che il bimbo riportasse gravi traumi o fratture di qualche tipo. "I medici sarebbero moderatamente ottimisti", ha dichiarato il sindaco Alessandro Milani che ha fatto visita al piccolo paziente ricoverato nel reparto di Terapia intensiva all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, "sembra essere in miglioramento".

La dinamica dell'incidente

Stando a quanto ricostruito anche dalle testimonianze dei parenti, il bambino si trovava in casa insieme alla nonna e alla zia 20enne, poiché i suoi genitori erano fuori per lavoro. Il piccolo si trovava in salotto e pare stesse giocando con la maniglia di una finestra, raggiunta arrampicandosi sul divano.

Ad un certo punto, però, avrebbe tirato verso di sé il vetro e, sporgendosi, avrebbe perso l'equilibrio cadendo. La nonna era in camera da letto a sistemare la stanza e la prima ad accorgersi dell'assenza del bambino è stata la giovane zia. Mentre la prima scendeva le scale per recuperare il nipote, l'altra chiamava il 112.

L'intervento dei soccorsi e le condizioni del bambino

Sul posto è arrivato in pochi minuti l'elisoccorso di Areu. Il bambino era stato recuperato in mezzo a un'aiuola e aveva gli occhi chiusi. I sanitari, a quel punto, gli hanno tagliato i vestiti consentendogli una respirazione più facile. Poco dopo ha iniziato a piangere ed è stato trasportato d'urgenza al al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il piccolo è ancora ricoverato in Terapia intensiva, sotto osservazione dei medici, ma pare che le sue condizioni siano in progressivo miglioramento. Grazie all'aiuola e al terreno bagnato, la caduta è stata attutita e non gli avrebbe causato particolari danni.