Bimbo di 8 anni esce da scuola e viene investito da un furgone a Crema: trasportato in elicottero in ospedale Un bambino di 8 anni è stato investito da un'auto in via Stazione a Crema, all'incrocio con via Orti di Santa Chiara. È successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 aprile, alle 16.07, dopo che il piccolo era uscito da scuola.

Un bambino di 8 anni è stato investito da un furgone in via Stazione a Crema, all'incrocio con via Orti di Santa Chiara. È successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 aprile, alle 16.07, dopo che il piccolo era uscito da scuola.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'automedica e l'elicottero inviato direttamente dall'ospedale di Brescia, che ha condotto il piccolo il codice giallo all'ospedale di Cremona: le sue condizioni sono gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Sono gli agenti della polizia locale che al momento si stanno occupando dei rilievi e di stabilire le eventuali responsabilità. Secondo quanto emerso al momento il furgone che proveniva dal sottopasso e stava proseguendo verso via Mercato, non si sarebbe accorto del piccolo che stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali.