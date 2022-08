Bimbo di 5 anni travolto da un’auto in un parcheggio a Menaggio: è grave Un bambino di 5 anni è stato colpito da un’auto mentre si trovava nel parcheggio dell’ex prefettura di Menaggio, in provincia di Como: è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Nella mattinata di oggi martedì 2 agosto nel parcheggio dell'ex prefettura di Menaggio, in provincia di Como, un bambino di 5 anni è stato colpito da un'auto. Cosa sia accaduto non è ancora chiaro: al momento però si sa che il piccolo ha riportato importanti traumi che hanno richiesto il trasporto d'urgenza all'ospedale di Bergamo dove è arrivato in codice rosso.

L'incidente all'interno di un parcheggio multipiano

Dalle prime informazioni riportate dalla Provincia di Como, il bimbo – figlio di alcuni turisti stranieri – si trovava con i genitori all'interno del parcheggio multipiano in via Mylius. All'improvviso un'auto che non si è accorta del piccolo lo ha urtato: il conducente era impegnato in una manovra per entrare in un parcheggio. Dall'impatto però il bimbo ha riportato gravi danni. Subito è scattato l'allerta ai soccorsi: sul posto si sono precipitati i medici e i paramedici anche in elisoccorso. E proprio in elicottero il bimbo è stato portato all'ospedale di Bergamo con la massima urgenza.