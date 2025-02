video suggerito

Bimba muore dopo il parto a Brescia, l'avvocato dei genitori: "Crediamo che non sia stata una morte naturale" Dopo la morte della bimba, i genitori hanno deciso di sporgere denuncia. L'avvocato della coppia ha, infatti, detto a Fanpage.it: "Crediamo che non si sia trattato di una morte naturale ma di un errore medico".

A cura di Giulia Ghirardi

"Crediamo che non si sia trattato di una morte naturale ma di un errore medico". A dirlo a Fanpage.it è Giulio Soldà, l'avvocato dei genitori della bimba deceduta poche ore dopo il parto la sera del 31 gennaio all'ospedale di Brescia. "I genitori hanno deciso di denunciare perché quello che è successo non sembrava per nulla normale, anzi…".

"La gravidanza stava procedendo normalmente, senza complicazioni. La signora era a termine, solo leggermente in ritardo", ha continuato a raccontare a Fanpage.it l'avvocato dei genitori. "La sera del 30 gennaio la donna si è recata in ospedale a Desenzano per iniziare il travaglio. È rimasta lì tutta la notte. La bambina è nata la mattina successiva in condizioni già molto critiche. È stata quindi trasferita d'urgenza all'ospedale di Brescia dove l’hanno tenuta in vita fino sera dopodiché non c’era più niente da fare".

In seguito alla morte della bimba, i genitori hanno deciso di sporgere denuncia. "I genitori si sono recati dai Carabinieri di Desenzano per raccontare quanto era successo in ospedale. Hanno deciso di sporgere denuncia e la procura ha aperto un'inchiesta per l'omicidio colposo della bimba". Le persone attualmente indagate dalla Procura sono dieci: medici, infermieri e altri sanitari che avrebbero fatto parte dell'equipe presente al momento del parto.

Nella squadra c'era anche un ginecologo che il 3 febbraio scorso è stato trovato morto. Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, il medico avrebbe preso l'automobile e guidato per oltre due ore fino alla Val di Non dove sembra poi essersi lanciato dal ponte di Castellaz sul lago di Santa Giustina. Sul suicidio del medico, sta ora indagando la sostituta procuratrice di Brescia, Benedetta Callea, che sembra abbia già acquisito gli atti dei magistrati di Trento e aperto un fascicolo a modello 45. Gli inquirenti stanno però ancora cercando di capire se ci sia correlazione tra il gesto estremo del medico e il decesso della bimba.

"Lunedì 10 febbraio, è stata eseguita l'autopsia sul corpo della bimba. Non si hanno novità a riguardo", ha concluso l'avvocato. "C’è un perito del Tribunale che sta valutando il caso con nomina di consulente sia da parte nostra sia da parte di alcuni degli indagati. Ha dato un termine di 90 giorni entro il quale arriveranno i risultati".