Bimba muore durante il parto, i genitori denunciano e un medico si toglie la vita tre giorni dopo Dopo la morte della loro bambina durante il parto, una coppia di genitori ha deciso di sporgere denuncia contro i sanitari. Tra questi un ginecologo di 39 anni, che tre giorni dopo si è tolto la vita. Rimane però da accertare il collegamento tra i due decessi.

Un medico di Brescia si è tolto la vita dopo che una bambina è morta durante un parto a cui ha assistito. L'uomo, un ginecologo di 39 anni, era tra i dottori denunciati dai genitori e risultava indagato. Rimane però ancora da chiarire se ci sia un nesso tra la morte della piccola e il suicidio del dottore.

Il parto risale allo scorso 31 gennaio: ciò che si sa, per il momento, è solo che il travaglio sarebbe durato a lungo e che si è concluso con la morte della neonata. La denuncia del genitori, rivolta ai medici e all'ospedale, ha portato all'apertura di un fascicolo di indagine da parte della Procura di Brescia. Tra gli indagati sono stati iscritti gli operatori sanitari coinvolti, che secondo i genitori avrebbero commesso qualche errore nel corso delle procedure. La coppia avrebbe fatto riferimento, in particolare, all'uso sbagliato di una ventosa.

Uno dei dottori, un ginecologo, è stato trovato privo di vita tre giorni dopo il parto, il 3 febbraio: si sarebbe buttato da un ponte in provincia di Trento. Non sembra, almeno per il momento, che abbia lasciato messaggi o biglietti di addio e non è quindi detto che tra le due morti ci sia effettivamente un collegamento.

Proprio questo punto è ora sotto la lente degli inquirenti, che stanno indagando anche sugli eventuali errori commessi dai sanitari durante il travaglio. A questo scopo i carabinieri del Nas (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma) procederanno al sequestro delle cartelle cliniche.