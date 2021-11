Lodi, bimba di tre anni muore sotto agli occhi dei genitori: aperta un’inchiesta Improvvisa la morte di una bambina di tre anni che oggi si è sentita male ed è deceduta a San Martino in Strada, in provincia di Lodi. Purtroppo inutile ogni tentativo di salvarle la vita. La piccola non ce l’ha fatta, nonostante il soccorso prestato dai genitori e l’arrivo dei paramedici in ambulanza.

A cura di Alessia Rabbai

La Procura della Repubblica di Lodi ha aperto un'inchiesta sulla vicenda della bambina di tre anni morta oggi davanti agli occhi dei genitori nel Comune di San Martino in Strada. Il procuratore Domenico Chiaro vuole far luce sull'accaduto, per capire cosa le sia risultato fatale e se la piccola si sarebbe potuta salvare. La bimba non soffriva infatti, almeno da quanto è noto finora, di patologie pregresse, che potessero far pensare ad un malore improvviso e le sue condizioni di salute erano buone. Non c'era nulla che potesse lasciar presagire a quanto accaduto oggi, una morte improvvisa, al momento senza spiegazione. I genitori hanno tentato di soccorrerla rianimandola, e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Un mezzo con a bordo i sanitari ha percorso a sirene spiegate il tratto tra l'ospedale e l'abitazione dove la famiglia vive nella provincia di Lodi, nel frattempo un operatore rassicurava il padre al telefono, dandogli indicazioni sulle manovre da eseguire. Ma ogni tentativo di salvare la vita alla bambina è stato purtroppo vano.

"Una tragedia, non lasceremo sola questa famiglia"

Sulla drammatica vicenda che ha scosso il Lodigiano è intervenuto il sindaco di San Martino in Strada, Andrea Torza: "È una tragedia di cui è difficile anche solo parlare, come per me anche per la nostra comunità. Si può solo provare a immaginare il dolore della famiglia. Una cosa è certa: noi come Comune e la parrocchia non lasceremo sola questa famiglia". La salma della bambina è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e sarà sottoposta agli accertamenti del caso, amici e parenti si sono stretti intorno ai genitori della piccola, in attesa che venagono celebrati i funerali.