Bimba di tre anni muore davanti agli occhi dei genitori: “Stava bene, non aveva alcun sintomo” Ieri, sotto agli occhi dei suoi genitori, è morta una bambina di appena tre anni a San Martino in Strada, comune in provincia di Lodi: “Stava bene, non aveva alcun sintomo”, avrebbero detto i due. La Procura di Lodi ha aperto un’inchiesta per far luce sulla vicenda e nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Il padre ha provato in tutti i modi di rianimarla, ma invano. Quanto accaduto ieri, lunedì 8 novembre, ha sconvolto l'intera comunità di San Martino in Strada. Il comune, in provincia di Lodi, conta appena tremila abitanti. Ieri infatti, sotto agli occhi dei suoi genitori, è morta una bambina di appena tre anni: "Stava bene, non aveva alcun sintomo", avrebbero detto padre e madre. Intanto la Procura di Lodi ha aperto un'inchiesta per far luce sulla vicenda. Nei prossimi giorni sarà inoltre effettuata l'autopsia dai medici dell'istituto di Medicina legale di Pavia.

Inutili i tentativi di rianimarla

L'allarme è stato lanciato dagli stessi genitori: è stato chiamato il numero unico delle emergenze 112 e i soccorsi, oltre a inviare un'ambulanza sul posto, hanno provato a guidare il padre della piccola nelle operazioni di rianimazione. Nonostante questo però i tentativi sono stati inutili. Adesso la magistratura cercherà di capire cosa possa aver causato la morte improvvisa considerato che sembrerebbe che la bimba non avesse patologie pregresse.

Il cordoglio dei concittadini e del Comune

Sui social sono stati diversi i messaggi di cordoglio nei confronti della piccola e della famiglia: "Anche se non saranno mai sufficienti ad alleviare il dolore, ci servono tutte le parole ed i sentimenti della comunità sanmartinese per abbracciare una mamma ed un papà che oggi stanno affrontando la perdita improvvisa di un piccolo angelo di appena 3 anni.Vogliamo che sappiano di avere a disposizione spalle sulle quali appoggiarsi, mani da stringere forte, cuori che battono", ha scritto il Comune su Facebook.