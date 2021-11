Lodi: trovato morto un militare della Guardia di Finanza, la Procura apre un’inchiesta Questa mattina è stato rinvenuto il cadavere di un militare della Guardia di Finanza a Lodi. Nell’appartamento del centro storico della cittadina lombarda non risultano segni di violenza. La Procura di Lodi ha aperto un’inchiesta e non viene esclusa nessuna ipotesi, anche se al momento quella prevalente è il suicidio.

A cura di Simona Buscaglia

