Bimba di due anni trovata morta nel letto dalla madre: si indaga per omicidio colposo Verrà eseguita l’autopsia sul corpo della bimba di due anni morta in casa a Martinengo (Bergamo). La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

La Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per far luce sul caso della bimba di due anni morta in casa nel suo letto. Cosa sia successo alla piccola è ancora tutto da capire: per questo il pubblico ministero ha disposto l'autopsia sul corpo della bimba. Al momento certo risulta solo che la bambina soffriva di una serie di patologie tanto che era stata seguita in passato dall'Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta.

Un mese fa invece era stata ricoverata d'urgenza all’ospedale di Treviglio per la febbre molto alta: in ospedale i medici – come riporta Bergamo News – le avevano diagnosticato la salmonellosi per cui per lunedì scorso, il giorno del decesso, i sanitari avevano fissato una visita di controllo. Gli esami dei medici legali confermeranno o meno se la piccola sia morta per cause naturali, per una delle patologie per cui era stata in cura.

La madre si è accorta quando ha preso in braccio la piccola

A scoprire il decesso della piccola nella loro casa di Martinengo è stata la madre, una 24enne operaia di una ditta di Ghisalba originaria del Senegal: la donna quando ha preso in braccio la piccola si è accorta che non respirava più. Così ha disperatamente chiamato il marito di 32 anni e il 118: i sanitari una volta in casa non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Il sindaco del paese Mario Seghezzi ha mostrato subito vicinanza alla famiglia: "È un dramma senza fine che ha sconvolto tutti noi per il quale è difficile trovare anche le parole". Ora non resta che attendere i risultati delle indagini e dell'autopsia per capire con precisione cosa sia successo alla piccola.