Bimba di 2 anni trovata morta in casa a Bergamo: la madre va a svegliarla e la trova senza vita Una bimba di due anni è stata trovata morta nel letto della sua cameretta a Martinengo, comune che si trova nella provincia di Bergamo. Potrebbe essere disposta l’autopsia.

A cura di Ilaria Quattrone

A Martinengo, comune che si trova nella provincia di Bergamo, è stata trovata morta una bimba di appena due anni. L'episodio, riportato dal quotidiano L'Eco di Bergamo, si è verificato nella mattinata di ieri lunedì 4 settembre. A rinvenire il corpo è stata la madre che ha immediatamente chiamato il numero unico delle emergenze 112. Purtroppo i medici e i paramedici del 118 non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Il corpo è stato trovato dalla madre

Intorno alle 8 del mattino, la donna era andata nella camera dei figli – hanno anche un bimbo di venti mesi – per svegliarli. Quando la madre si è resa conto che la figlioletta non dava segni di vita, ha subito chiamato il marito – che era uscito per il turno di lavoro in una azienda di Romano Lombardia – e i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato in via Pinetti gli operatori sanitari con un elicottero e un'automedica.

Potrebbe essere disposta l'autopsia

I medici hanno provato a rianimarla, ma purtroppo non ci sono riusciti. Il corpo della bimba è stato portato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La Procura potrebbe disporre l'autopsia. Al momento l'ipotesi è che si sia trattata di una morte nel sonno.