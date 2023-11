Bimba di cinque anni salvata dall’insegnante: stava soffocando per un boccone di cibo In una scuola dell’infanzia di Pavia, una bimba di cinque anni stava soffocando con un boccone: è stata salvata dalla maestra.

In una scuola di Pavia una bambina di cinque anni è stata salvata dalla sua insegnante. La piccola, infatti, stava soffocando a causa di un boccone di cibo. La maestra, una donna di 46 anni, le ha praticato la manovra di Heimlich necessaria per disostruire le vie aree.

La dinamica dell'episodio

L'episodio, raccontato dal quotidiano La Provincia Pavese, è accaduto ieri, mercoledì 29 novembre, nella scuola d'infanzia dell'istituto comprensivo Dante di via Foscolo. Intorno alle dieci del mattino, tutti i bimbi erano impegnanti con la merenda. L'allieva, poi salvata, era seduta su una sedia e stava sbucciando e mangiando un mandarino. A un certo punto è diventata cianotica e stava perdendo conoscenza.

La maestra l'ha salvata con la manovra di Heimlich

La 46enne Tiziana Malizia, che è stata per diverso tempo nella Croce Rossa e attualmente fa parte della protezione civile comunale, è intervenuta immediatamente: le ha dato alcuni colpetti sulla schiena. La bambina, però, continuava a non respirare. A quel punto, è stata alzata dalla sedia e, grazie alla manovra di Heimlich, ha sputato il boccone.

La piccola è stata portata in ospedale: sta bene

La piccola ha iniziato a respirare lentamente, ma non ha ripreso subito conoscenza. La 46enne ha chiesto così a una collega di chiamare immediatamente gli operatori sanitari del 118 e i genitori. I primi hanno deciso di portare la bimba in ospedale per alcuni accertamenti. Fortunatamente sta bene: non è stato necessario alcun ricovero. I genitori hanno ringraziato la maestra che ha ricevuto i complimenti anche dai medici e paramedici del 118.