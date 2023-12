Bimba rischia di soffocare in strada, 47enne si accorge e la salva: “Ormai è come se fosse mia figlia” Un anno fa Roberto Frambrosi ha salvato una bimba di 3 anni che stava soffocando. Il 47enne ora sarà premiato con la Benemerenza della Provincia di Bergamo.

A cura di Enrico Spaccini

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Sarà premiato con la Benemerenza della provincia di Bergamo il prossimo lunedì 18 dicembre Roberto Frambrosi, il 47enne che il 16 dicembre dell'anno scorso ha salvato una bambina di 3 anni che stava rischiando di morire soffocata. La cerimonia del riconoscimento si terrà nell'aula magna dell'Università bergamasca in piazza Sant'Agostino, ma intanto Frambrosi ha già diffuso il suo messaggio: "È un riconoscimento che mi riempie di gioia, ma ci terrei che tutti capissero l'importanza dei corsi per le manovre di disostruzione".

Era il 16 dicembre del 2022 quando Frambrosi, comminando lungo via Verdi a Bergamo, ha notato un'auto accostare. Una donna è scesa e si è messa a sbracciare in mezzo alla strada chiedendo aiuto. Il 47enne, con un passato nell'Arma e presidente della sezione bergamasca dell'Associazione nazionale carabinieri in congedo, si è avvicinato e si è reso conto di quanto stava accadendo.

Seduta sul sedile anteriore c'era una bambina di 3 anni che non respirava più ed era diventata cianotica. A quel punto, Frambrosi l'ha presa in braccio e le ha praticato una manovra di disostruzione pediatrica. "L'avevo appresa a un corso", ha raccontato il 47enne a BergamoNews, "dopo una trentina di secondi la bambina ha iniziato a tossire e poi ha rimesso, liberando così le vie respiratorie".

Leggi anche Investe una mamma con il neonato in braccio e scappa: è caccia al pirata della strada

La bambina è stata, poi, presa in carico dal personale sanitario del 118 che l'ha trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. "Un medico mi spiegò che probabilmente aveva un accumulo di catarro che faceva ostruzione", ha continuato Frambrosi. Da quel giorno, si è mantenuto un rapporto con la bimba e la madre: "Ci sentiamo spesso, sono molto legato alla bambina", ha affermato l'ex carabiniere, "non ho figli, ma lei è come se lo fosse".