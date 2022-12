La madre di Sofia, la bimba che ha rischiato di morire: “Non respirava più, così uno sconosciuto l’ha salvata” La piccola Sofia ha rischiato di morire soffocata mentre si trovava in auto con la mamma: la donna si è fermata in strada e ha iniziato a chiedere aiuto. A salvare la piccola è stato un passante.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

"È apparso questo signore, che le ha fatto una particolare manovra e l’ha fatta riprendere. È stato un angelo che è passato nel momento giusto: non finirò mai di ringraziarlo": sono queste le parole che una donna ha affidato al quotidiano "L'Eco di Bergamo" raccontando di quanto accaduto alla figlia Sofia che nella giornata di ieri, venerdì 16 dicembre 2022, ha rischiato di morire soffocata ed è stata salvata da uno sconosciuto.

La bambina avrebbe inghiottito qualcosa mentre era in auto con la madre: "Ho pensato che Sofia potesse davvero morire. Era cianotica, con gli occhi bianchi e le pupille riverse all’indietro: non si riprendeva".

Quando la donna ha capito cosa stava accadendo si è fermata in mezzo alla strada e ha chiesto aiuto: ha iniziato a sbracciarsi, ma nessuno si è fermato. L'unico a farlo è stato Roberto Frambosi, che è anche il presidente dell'associazione nazionale carabinieri di Bergamo e che aveva seguito un corso dove aveva imparato la manovra di disostruzione.

L'uomo le ha praticato una manovra di disostruzione

"La mamma era disperata con altri due bambini in macchina. Fortuna ha voluto che avessi già fatto in passato un corso di disostruzione sia per bambini sia per età matura, l’ho quindi posizionata supina e, mentre una signora ha chiamato l’ambulanza, le ho spostato la lingua per evitare che soffocasse e le ho praticato la manovra", ha spiegato all'Eco.

Nel frattempo è arrivato il personale sanitario del 118 che ha trasferito la piccola al pronto soccorso del Papa Giovanni XXIII: "È stata per me, e non solo, la conferma di quanto sia importante saper fare le manovre di disostruzione, soprattutto per i bambini".