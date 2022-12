Neonata muore in casa, la Procura indaga la mamma e il nonno e allontana gli altri 3 figli Bimba di due mesi è morta in casa in circostanze ancora da chiarire. La Procura di Brescia ha disposto l’autopsia e indagato la madre e il nonno.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

Non sono ancora chiare le circostanze che hanno portato al decesso di una bimba appena nata, in provincia di Brescia. Si sa soltanto che la neonata si trovava in casa con la madre, non ancora trentenne, e il nonno, che ora risultano entrambi indagati per omicidio colposo.

La morte della bimba

Secondo quanto riferisce il Giornale di Brescia, il tragico decesso sarebbe avvenuto in un paese della provincia Ovest di Brescia. La mamma ha raccontato di aver messo la piccola di due mesi nel lettino dopo la poppata di metà mattina. Quando poi la donna è tornata in camerata a controllare come stesse la piccola si è accorta che non respirava più.

L'unico dato certo finora è che la piccola aveva il Covid, non ci sono altri elementi che possano permettere di ricostruire con certezza la causa del decesso. Per questo la Procura di Brescia ha deciso di richiederne l'autopsia e aprire un fascicolo.

Indagati la mamma e il nonno

Nel momento in cui il pm di Brescia Alessio Bernardi ha disposto l'autopsia sul corpo della neonata, ha necessariamente dovuto iscrivere qualcuno nel registro degli indagati e quindi gli accertamenti sulla mamma e sul nonno della piccola risultano, al momento, una mera formalità.

I due, però, al momento sono entrambi indagati per omicidio colposo, in attesa dell'esito dell'autopsia, che sarà effettuato nell'istituto di medicina legale di Verona, e che dovrà stabilire l'eventuale presenza sul corpo di segni di percosse o scuotimento.

Intanto il Tribunale di minori di Brescia ha deciso di allontanare momentaneamente dalla madre, che non ha ancora compiuto trent'anni, gli altri tre figli e affidarli ai servizi sociali.

"Siamo sicuri che si tratti di una tragedia", hanno commentato gli avvocati Bianca Scaglia e Marino Colosio che difendono i due indagati. Il medico legale dovrà stabilire le cause del decesso della neonata e