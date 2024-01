Bimba di 9 anni si accascia a terra e muore, il sindaco: “Non esistono parole per esprimere il dolore” Una bambina di soli 9 anni è morta dopo aver avuto un malore in casa ad Arconate (Milano). L’amministrazione comunale – tramite un post su Facebook – ha voluto ricordare la piccola concittadina: “Dolcissima Rebecca. In questo mondo così ingiusto, non esistono parole adeguate ad esprimere il dolore della nostra comunità”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Una bambina di soli 9 anni è morta dopo aver avuto un malore in casa: è successo ad Arconate, comune che si trova nella provincia di Milano, nella giornata di lunedì 15 gennaio. La piccola si è sentita male poco prima di andare a terra. I genitori hanno immediatamente chiamato il 118. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici.

La piccola è stata trasferita d'urgenza in ospedale

La bimba è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: purtroppo, nonostante l'intervento degli operatori sanitari, è morta due giorni dopo il ricovero. L'ipotesi è che a provocare il decesso sia stato un arresto cardiaco. La notizia si è diffusa rapidamente in tutto il paese. Per questo motivo, l'amministrazione comunale – tramite un post su Facebook – ha voluto ricordare la piccola concittadina.

Il post dell'amministrazione comunale

"Dolcissima Rebecca. In questo mondo così ingiusto, non esistono parole adeguate ad esprimere il dolore della nostra comunità", si legge. Il sindaco e tutta l'amministrazione, si dice sgomento per quanto accaduto: "Piangiamo impotenti di fronte all'inconcepibile tragedia di una bellissima bimba scomparsa così presto, così ingiustamente".

E ancora: "Tu, fiore pronto a sbocciare nello sconfinato oceano della vita, oggi sei come la figlia di tutti noi, incapaci di dare un senso a questo vuoto e di trovare un perché. E proprio nell'ora più buia, in cui l'indicibile sofferenza travolge tutti noi, l'amministrazione comunale e l'intera comunità si stringono all'unisono attorno alla tua famiglia, ai tuoi amici, ai tuoi insegnanti, a tutti coloro che semplicemente ti volevano bene".