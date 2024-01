Bimba di 2 mesi con bronchiolite muore in ospedale: disposti accertamenti Una bimba di 2 mesi è morta lo scorso 6 gennaio nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Desenzano (Brescia). La piccola era ricoverata in condizioni critiche per una bronchiolite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Una bambina di 2 mesi è deceduta lo scorso sabato 6 gennaio nel reparto Pediatria dell'ospedale di Desenzano del Garda (nel Bresciano). La prima diagnosi parla di bronchiolite, l'infezione alle vie respiratorie che sta avendo il suo picco in Italia in queste settimane, ma ulteriori accertamenti sono già stati disposti.

Secondo quanto emerso finora, la piccola sarebbe arrivata in ospedale già in condizioni critiche. Da giorni non si sentiva bene, accusando difficoltà respiratorie dovute a un'infezione polmonare. I genitori, originari della Romania ma che vivono in Italia ormai da quasi dieci anni, hanno deciso di portarla in ospedale dopo un peggioramento repentino delle condizioni.

La famiglia della bambina vive a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, ma ha scelto l'ospedale di Desenzano perché il padre conosceva la zona dato che ha vissuto là per diverso tempo. Una volta ricoverata, la bambina è deceduta poche ore più tardi.

Il decesso sarebbe da imputare a una forma particolarmente aggressiva di bronchiolite, l'infezione alle vie respiratorie che in queste settimane sta colpendo soprattutto i bambini sotto i 2 anni d'età. Questa può causare insufficienza respiratoria e, in alcuni casi, sviluppare forme cliniche gravi al punto da richiedere l'ospedalizzazione. Sul caso, comunque, saranno svolti ulteriori accertamenti.