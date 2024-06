video suggerito

Bimba di 5 anni si rovescia il tè bollente addosso e si ustiona braccia e torace: ricoverata in ospedale Una bambina di 5 anni si è ustionata braccia e torace rovesciandosi addosso tè bollente. La piccola di Coccaglio (Brescia) è stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una bambina di 5 anni si è ustionata con il tè bollente. Non è ancora chiaro come sia potuto accadere, ma la piccola si è ritrovata con ustioni alle braccia e al torace. L'allarme è scattato intorno alle 9:30 di questa mattina a Coccaglio, in provincia di Brescia. La madre della piccola si era rivolta alla farmacia del posto chiedendo come avrebbe dovuto comportarsi. I farmacisti, ritenendo gravi le condizioni della bambina, hanno allertato il 112. La piccola è stata trasportata in ospedale con l'elisoccorso e non sarebbe in pericolo di vita.

Quello che si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 20 giugno, in un appartamento di via Palazzolo a Coccaglio sembrerebbe un incidente domestico, ma verrano comunque effettuate delle verifiche. In circostanze che dovranno essere chiarite, una bambina di 5 anni si sarebbe versata addosso del tè bollente contenuto presumibilmente in una pentola.

La madre, riporta BresciaToday, sarebbe corsa in strada con la piccola tra le braccia dirigendosi verso una farmacia per cercare medicazioni per sua figlia. Dopo un rapido controllo, però, i farmacisti si sono resi conto che la bambina aveva bisogno di cure specifiche e dell'assistenza medica, perciò hanno telefonato alla centrale operativa del 112.

Pochi minuti più tardi sono arrivati sul posto un’automedica da Chiari, un’ambulanza da Rovato e l’elisoccorso, che è stato fatto atterrare nel campo del vicino oratorio. I medici hanno rilevato sulla bambina ustioni su braccia e torace e hanno deciso di trasferirla in ospedale con l'elicottero. La piccola è stata ricoverata in codice giallo, le sue condizioni sono considerate serie ma stabili.