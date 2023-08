Bimba di 3 anni rischia di affogare in una piscina a Pavia, rianimata da due infermiere fuori servizio I bagnini della piscina Campus Aquae di Pavia hanno visto la bambina in difficoltà nel tardo pomeriggio di Ferragosto. Una volta tirata fuori, la piccola era in stato di semi-incoscienza. Due infermiere fuori servizio sono intervenute in attesa del 118.

A cura di Enrico Spaccini

La piscina Campus Aquae di Pavia (foto da Facebook)

Una bambina di 3 anni ha rischiato di annegare nella piscina Campus Aquae di Pavia nel tardo pomeriggio di Ferragosto. I bagnini a bordo vasca si sono accorti che la piccola era in difficoltà e l'hanno tirata fuori dall'acqua quando era in stato di semi-incoscienza.

Due infermiere fuori servizio che si trovavano in piscina in quel momento sono intervenute praticando le manovre di rianimazione in attesa del 118 che ha portato la bambina al pronto soccorso del Policlinico dove ora si trova sotto osservazione nel reparto di Rianimazione.

Stando a una prima ricostruzione, la bambina si era immersa nella zona della piscina dove l'acqua è più bassa. Per cause ancora da accertare, la piccola è finita sotto. I primi a intervenire sono stati i bagnini della struttura che l'hanno vista in difficoltà.

Una volta portata a bordo vasca, due infermiere dell'ospedale San Matteo che si trovavano in piscina per trascorrere il Ferragosto hanno iniziato le manovre di rianimazione sulla piccola che era già in stato di semi-incoscienza.

Poco dopo sul posto sono arrivati i soccorsi del 118. Il medico ha concluso le operazioni di rianimazione e ha poi accompagnato la bambina al pronto soccorso del Policlinico.