Bimbo di 4 anni rischia di annegare al parco acquatico: salvato da un’infermiera fuori servizio Al parco acquatico Oplà Village di Pogliano Milanese un bimbo di 4 anni ha rischiato di affogare nel pomeriggio di venerdì 25 agosto. Un’infermiera è intervenuta praticandogli il massaggio cardiaco fino all’arrivo dei soccorsi. Ora il piccolo è fuori pericolo.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un bambino di 4 anni ha rischiato di annegare nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 25 agosto, in una piscina del parco acquatico Oplà Village di via Chiesa a Pogliano Milanese (nella Città Metropolitana di Milano). A salvarlo è stata un'infermiera fuori servizio che, allertata dalle urla di un altro bimbo, ha praticato il massaggio cardiaco al piccolo fino all'arrivo dei soccorsi. Una volta stabilizzato, il bambino è stato portato in codice giallo all'ospedale di Legnano scortato da una pattuglia dei carabinieri. Il piccolo è ormai fuori pericolo.

L'intervento dell'infermiera

È accaduto tutto pochi minuti prima dell'orario di chiusura del parco acquatico. Erano circa le 18:40 quando un bambino che si trovava nella piscina dedicata ai più piccoli ha iniziato a urlare. Accanto a lui, infatti, c'era un altro bimbo che galleggiava immobile.

Subito è intervenuta un'infermiera 47enne che si trovava nei paraggi che ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco sul piccolo paziente. In un primo momento sembrava aver ripreso in fretta, ma un'altra crisi ha portato ulteriore preoccupazione. Poco dopo, però, continuando il massaggio, l'infermiera è riuscita a rianimarlo di nuovo.

Leggi anche Ragazza di 25 anni aggredita al Parco 2 di Rozzano mentre va al lavoro, salvata da un runner

Nel frattempo al parco acquatico è arrivata l'ambulanza e l'elisoccorso. Una volta che il battito cardiaco del piccolo era stabile, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Civile di Legnano.

Le indagini dei carabinieri

Le indagini del caso sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Legnano e di Nerviano. Secondo quanto ricostruito, il piccolo, nato in Italia nel 2019 da una famiglia originaria dello Sri Lanka, era al parco insieme ai suoi genitori, un operaio 43enne e una casalinga di 37 anni.

Probabilmente in un momento di distrazione, suo padre e sua madre lo hanno perso di vista. Per cause ancora da accertare, il piccolo ha perso conoscenza rischiando di annegare nonostante l'acqua fosse alta appena 40 centimetri. Il bambino, comunque, è stato ormai dichiarato fuori pericolo.