Bimba di 2 anni investita da un’auto mentre va a casa della zia, muore dopo 4 anni di ricovero

Una bambina è morta lo scorso 7 settembre all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo quasi quattro anni di ricovero. A settembre 2021, quando aveva ancora 2 anni, era stata investita da un’auto mentre andava a casa della zia a Verdello insieme alla madre.

Foto di repertorio

Era il 10 settembre del 2021 quando una bambina di 2 anni era stata investita da un'auto mentre andava a casa della zia a Verdello (in provincia di Bergamo). Quel giorno la piccola aveva rimediato un gravissimo trauma cranico che l'aveva costretta a subire due operazioni chirurgiche alla testa in appena due giorni. Lo scorso 7 settembre, dopo quasi quattro anni di ricovero, la bambina è deceduta all'ospedale bergamasco Papa Giovanni XXIII.

L'incidente si era verificato intorno alle 13 del 10 settembre 2021, lungo via Adua a Verdello. La piccola era insieme alla madre, la quale stava spingendo il passeggino con il figlio più piccolo. All'improvviso la bambina si era allontanata ed era stata investita da una Fiat 500 guidata da una donna di 55 anni. La bimba, che aveva 2 anni, era stata sbalzata nell'impatto e aveva battuto la testa contro uno dei paletti della recinzione di un condominio.

I sanitari intervenuti si erano subito accorti della gravità del trauma cranico che la bambina aveva rimediato e l'avevano trasportata con la massima urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Lì è stata sottoposta a due interventi chirurgici in due giorni, ma le sue condizioni non sono mai migliorate quanto sperato. Il decesso della piccola è stato dichiarato la scorsa domenica 7 settembre, dopo quasi quattro anni di ricovero.

Come comunicato dai familiari, la salma della bambina sarà riportata ad Arcene il prossimo venerdì 12 settembre. La camera ardente sarà allestita nell'abitazione della famiglia. Dopodiché sabato 13 settembre si terrà un corteo verso il cimitero cittadino, dove il corpo verrà tumulato.