Bimba di 11 mesi morta dopo aver mangiato yogurt: portata in pronto soccorso due volte in 24 ore Alcuni giorni prima della sua morte, la bimba di 11 mesi – deceduta dopo aver mangiato uno yogurt in casa a Cusano Milanino (Milano) – era stata portata due volte in pronto soccorso ed entrambe le volte era stata dimessa. Una delle ipotesi degli inquirenti della Procura di Monza, che indagano sul caso, è una possibile omissione da parte dei medici che non avrebbero fatto i dovuti accertamenti.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Sarebbe stata portata due volte in pronto soccorso in 24 ore pochi giorni prima del suo decesso: questo, secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", sarebbe quanto emerso dall'indagine della procura di Monza sulla morte della bimba di undici mesi che nella mattinata di martedì 31 agosto, è morta all'ospedale di Bergamo dopo essere stata trasportata con un elicottero. Gli inquirenti si starebbero concentrando su una possibile omissione da parte dei medici.

La piccola portata al pronto soccorso di Sesto San Giovanni

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, i genitori alcuni giorni prima avevano portato la piccola al pronto soccorso di Sesto San Giovanni perché la vedevano poco reattiva e semi-addormentata. I medici però l'avrebbero rimandata a casa prescrivendo solo della tachipirina. La bimba non è mai stata sottoposta a nessun accertamento diagnostico specifico. Dai primi accertamenti sono stati esclusi possibili maltrattamenti. Per avere un quadro più chiaro bisognerà aspettare gli esiti dell'autopsia.

Cosa è successo alla piccola

La bambina di origini egiziane, che viveva a Cusano Milanino (Milano) con la sua famiglia, nella mattinata di martedì stava mangiando uno yogurt aiutata dalla madre quando a un certo punto si è sentita male. In pochi minuti è finita in arresto cardiocircolatorio: nonostante il tempestivo arrivo in ospedale, per la bimba non c'è stato nulla da fare. La piccola è arrivata già in fin di vita. L'esame dell'autopsia cercherà di stabilire se la piccola sia rimasta soffocata dal cibo e cosa possa averlo potuto causare.