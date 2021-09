Bimba di 11 mesi morta mentre mangiava lo yogurt: si indaga su un medico La Procura di Monza ha iscritto nel registro degli indagati un medico dell’ospedale di Sesto San Giovanni (Milano): la donna sarebbe stata di turno al pronto soccorso quando i genitori della piccola di 11 mesi, morta a causa di un malore avuto mentre mangiava uno yogurt, l’hanno portata per ben due volte in 24 ore.

A cura di Ilaria Quattrone

Un medico dell'ospedale di Sesto San Giovanni, comune alle porte di Milano, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Monza: gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta per la bambina di undici mesi morta martedì scorso dopo che si è sentita male mentre mangiava uno yogurt. A dare la notizia è il quotidiano "Il Giorno". La dottoressa sarebbe stata di turno al pronto soccorso quando i genitori, nell'arco di 24 ore, l'avevano portata lì ben due volte a causa di una febbre alta e di una scarsa capacità di reagire agli stimoli.

Tra le ipotesi anche l'omissione medica

Stando alle indagini, sembrerebbe che la piccola sarebbe stata dimessa – senza particolari accertamenti – con la prescrizione di una Tachipirina. La Procura, tra le varie ipotesi, indaga anche su quella di omissione medica. Al momento sembrerebbe essere esclusa quella dei maltrattamenti. Il pubblico ministero Rosario Ferracane, coordinato dal procuratore Claudio Gittardi, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. L'iscrizione del medico, sempre sulla base di quanto scritto da Il Giorno, sembrerebbe essere un atto dovuto così da consentirle di essere informata sull'autopsia eseguita sul corpo della piccola.

Accertamenti per capire cosa possa aver causato l'arresto cardiocircolatorio

Dall'esame emergerebbe che la piccola sia morta soffocata mentre mangiava lo yogurt. Sono stati disposti ulteriori accertamenti per capire cosa possa aver causato l'arresto cardiocircolatorio. Tra le ipotesi al vaglio sembrerebbe essersi o una crisi respiratoria o un problema neurologico. Quel giorno la madre spaventata ha immediatamente allertato i soccorsi: sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 che, una volta resisi conto della gravità della situazione, hanno immediatamente trasportato la piccola in codice rosso all'ospedale pediatrico di Bergamo. Purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare.