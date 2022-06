Bimba caduta dalla finestra a Brescia, la piccola è fuori pericolo Sta bene la bambina di un anno che domenica scorsa era caduta da una finestra a Brescia, precipitando a terra dopo un volo di cinque metri. L’ipotesi più accreditata è quella dell’incidente domestico, avvenuto in un momento di distrazione dei genitori.

Immagine di repertorio

É ufficialmente fuori pericolo la bambina di un anno che domenica sera è precipitata dalla finestra di casa, al primo piano di una palazzina a Brescia. Un volo di cinque metri che l'aveva portata in gravissime condizioni all'ospedale del Civile, nel reparto di Rianimazione pediatrica. Adesso, il sollievo: la piccola sta bene, è in ripresa (anche se rimane in prognosi riservata).

Le indagini

La Procura intanto ha aperto un fascicolo contro ignoti, per cercare di capire cosa sia veramente successo quella domenica poco dopo le 20. Le indagini, affidate alla Squadra mobile della Polizia di Stato, non avrebbero comunque ravvisato evidenti responsabilità da parte dei genitori. Sembra anzi, dai primi rilievi, che la bambina si sia arrampicata da sola sulla finestra e si sia sporta, per poi perdere l'equilibrio e precipitare di sotto. L'ipotesi più accreditata è dunque quella dell'incidente domestico, avvenuto per fatalità in un momento di distrazione dei genitori.

A Modena

Sembrano migliorare anche le condizioni del bambino caduto dal balcone a Modena: respira da solo, anche se persino per lui la prognosi resta riservata. In quel caso, però, le responsabilità degli adulti sono ben differenti. A scagliare il piccolo nel vuoto dal secondo piano è stata infatti la babysitter, che ha già confessato il proprio gesto: "Ero in catalessi, non è stato un gesto intenzionale. Vengo da un periodo difficile".