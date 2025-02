video suggerito

Biglietti Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026: prezzi e dove acquistarli Il 25 febbraio la Fondazione Milano-Cortina 2026 apre una sessione di acquisto straordinaria per i biglietti delle olimpiadi. Per comprarli serve registrarsi al sito della biglietteria. I costi variano in base alla categoria e alla gara e oscillano tra i 30 e i 2.900 euro. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tornano disponibili i biglietti per vedere le olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo il successo della prima fase di vendite anticipate, aperte il 6 febbraio solo per chi si era iscritto entro il 15 gennaio, la Fondazione ha deciso di aprire una nuova finestra per la vendita dei biglietti. Per partecipare servirà iscriversi al sito dedicato per ottenere, martedì 25 febbraio, il link di accesso al portale delle vendite. I posti rimasti verranno poi venduti ad aprile, mentre a marzo apriranno le vendite per i biglietti delle paralimpiadi.

Quanto costano i biglietti per le olimpiadi invernali di Milano cortina 2026

I biglietti e i relativi prezzi si differenziano in base a quattro categorie, dalla A alla D, a seconda della visibilità e al tipo di gara. Il costo di un biglietto varia dai 30 euro per vedere le partite di Hockey in categoria C, fino ai 2.900 euro per la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona in categoria A. Per quanto riguarda le gare che si terranno a Milano, le gare di hockey all'Arena Santa Giulia (in costruzione vicino a Rogoredo) e al Milano Ice Park (in costruzione a Rho) i biglietti variano dai 30 ai 1.400 euro. Le gare di pattinaggio di velocità costano tra i 280 e i 180 euro, mentre quelle di pattinaggio di figura vanno dai 1.200 ai 280 euro.

L'accesso per la cerimonia di apertura a San Siro, programmata per il 6 febbraio 2026, oscilla tra a un massimo di 2.026 euro a un minimo di 260. Le gare di sci, che invece si terranno a Cortina, vengono tra i 100 e i 220 euro, mentre quelle di bob costeranno 70 euro. Più possibilità di risparmio con lo sci di fondo, che ha tre categorie di biglietti: una da 50 euro, una da 80 e l'ultima da 120 euro.

Leggi anche Dal costo delle stanze alla struttura in stile "Stalingrado": le polemiche sul Villaggio Olimpico di Milano

Dove e come acquistare i biglietti per le olimpiadi invernali 2026

Per partecipare alla nuova finestra di acquisto anticipato dei biglietti delle Olimipiadi di Milano Cortina 2026, bisogna iscriversi alla biglietteria ufficiale. L'acquirente riceverà, martedì 25 gennaio, una comunicazione via email con un link che porta a un portale sul quale, a partire dalle ore 10:00 di martedì 25 febbraio, sarà possibile comprare i biglietti scegliendo tra le gare disponibili. Le vendite si chiuderanno alle ore 23.59 del 27 febbraio 2025.